E’ morta Franca Fendi, lutto nel mondo della moda

(Adnkronos) – E’ morta nella notte per un malore nella sua casa di Roma, Franca Fendi, terza delle cinque sorelle della storica maison romana. Aveva 87 anni. Con le sorelle Paola, Anna, Carla (scomparsa nel 2017) e Alda, Franca si occupa sin dal dopoguerra della gestione della maison, fondata a Roma nel 1925 dai genitori Edoardo Fendi e Adele Casagrande, rendendola celebre in tutto il mondo. Ognuna delle sorelle gestisce un ambito diverso della maison (dal marketing al design, agli accessori).

E’, inoltre, loro la decisione di coinvolgere un emergente Karl Lagerfeld. Nel 1964 viene aperta una boutique e un atelier in via Borgognona, tra le più esclusive dello shopping romano mentre nel ’68 Bloomingdale, grande magazzino americano, compra l’intera collezione di borse Fendi e inizia il successo della maison della doppia F anche Oltreoceano. Nel 2018 Franca dà alle stampe il libro ‘Sei con me – La nostra grande unica storia d’amore,’ per i tipi di Rizzoli, aprendo per la prima volta il baule dei ricordi di famiglia e rivolgendosi al marito Luigi Formilli per ripercorrere la storia della sua vita: l’infanzia, il rapporto stretto e sincero con le quattro sorelle, il grande amore, il matrimonio, i figli e i nipoti. Ma anche i momenti più bui della malattia del marito, sullo sfondo dell’Italia che cambia, fino alla vendita dell’azienda al colosso francese del lusso Lvmh.