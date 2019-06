E’ morta nonna Peppa, la più anziana d’Europa

Addio a nonna Peppa, la donna più anziana d’Europa. Si è spenta la nota Giuseppina Robucci, la donna più anziana d’Europa con i suoi 116 anni. Giuseppina Robucci, conosciuta dai più come ‘nonna Peppa‘ era la più anziana in vita in Europa: si è spenta a 116 anni lasciando un’infinità di ricordi, oltre che una famiglia numerosa.

Giuseppina Robucci, ‘nonna Peppa’ era la donna più anziana d’Europa: aveva 116 anni e risultava essere appunto la donna con il maggior numero di ‘primavere’ sul piano anagrafico.

Giuseppina Robucci, sindacalista, lavoratrice, era di Apricena (in provincia di Foggia) e aveva avuto cinque figli, nove nipoti e 16 pronipoti. Purtroppo di recente sue condizioni di salute erano peggiorate fino alla morte, appunto, nella casa dei genitori a Poggio Imperiale.

Circa dieci giorni fa le sue condizioni di salute si erano aggravate: fino a quel momento aveva vissuto a casa della figlia ad Apricena, poi si era trasferita alla casa paterna a Poggio Imperiale.

“Siamo dispiaciuti, ma al tempo stesso onorati di averla avuta come concittadina”, ha detto il sindaco di Poggio Imperiale, Alfonso D’Aloisio. Nel 2012 Nonna Peppa era stata encomiata del titolo di sindaco onorario. Ecco perché è stata allestita la camera ardente nella sala consiliare del Palazzo di Città. E per il giorno dei funerali dovrebbe esserci il lutto cittadino.