E’ morto Antonio Inoki, la leggenda del wrestling aveva 79 anni

(Adnkronos) – E’ morto Antonio Inoki, leggenda del wrestling. L’atleta giapponese aveva 79 anni. Secondo l’emittente nipponica NHK, Inoki è deceduto per un problema cardiaco. Nato a Yokohama, Inoki ha fatto la storia del wrestling giapponese e internazionale. E’ stato protagonista assoluto della disciplina tra gli anni ’70 e ’80, fondando la New Japan Pro Wrestling e segnando un’epoca caratterizzata da figure come Hulk Hogan e Andre The Giant. Inoki, omaggiato anche con l’inserimento del suo personaggio nel cartone animato L’Uomo Tigre, è stato il volto del wrestling negli anni in cui la disciplina è diventata nota anche in Italia, con i primi incontri di ‘catch’ trasmessi dalle tv locali. Dopo la carriera nel wrestling, Inoki si è dedicato alla politica conquistando anche un seggio in Parlamento nel 1989 nelle fine del Partito dello sport e della pace. Nello stesso periodo, è volato in Iraq per negoziare la liberazione di alcuni ostaggi giapponesi. Negli anni, ha costruito rapporti con la Corea del Nord, impegnandosi in prima persona a favore di cittadini nipponici sanzionati o trattenuti da Pyongyang.