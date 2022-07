E’ morto Bernard Cribbins, attore di ‘Doctor Who’ aveva 93 anni

(Adnkronos) – Addio all’attore britannico Bernard Cribbins, star delle serie tv ‘Doctor Who’ e ‘Wombles’, morto all’età di 93 anni. A darne notizia, come riferisce il sito della Bbc, è stato il suo agente. Interprete molto apprezzato in Gran Bretagna, nato il 29 dicembre 1928, Cribbins ha lavorato al cinema, in televisione e a teatro. Per il grande schermo ha recitato come caratterista in commedie e in produzioni internazionali come ‘Casino Royale’ e ‘Frenzy’.

Nella produzione di ‘Doctor Who’ è stato Wilfred Mott, nonno di Donna Noble (Catherine Tate), negli episodi con David Tennant tra il 2007 e il 2010. Cribbins si è anche dedicato ai programmi per ragazzi tra cui ‘The Wombles’, nel quale è stato la voce narrante dal 1973 al 1975, e ‘Jackanory’ con 114 apparizioni tra il 1966 e il 1991. Volto popolare della tv inglese, è apparso anche nelle serie “Coronation Street” e “Agente speciale”.

“Sono così fortunato – ha scritto l’ex showrunner di ‘Doctor Who’ Russell T Davies in un post in cui ha pubblicato una foto sul set dell’attore – ad averlo conosciuto. Grazie di tutto, mio ​​vecchio soldato. Una leggenda ha lasciato il mondo”.