E’ morto Fred Ward, attore di ‘Tremors’ aveva 79 anni

(Adnkronos) – E’ morto fred Ward. L’attore aveva 79 anni. Ward ha recitato in particolare in film come “Tremors”, “Uomini veri” e “Il mio nome è Remo Williams”, è morto all’età di 79 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dal suo agente Ron Hoffman, precisando che per volontà della famiglia, che vive in California, non sono stati resi noti né la causa né il luogo del decesso.

Nato a San Diego, in California il 30 dicembre 1942, da una famiglia con origini scozzesi, irlandesi e cherokee, Ward ha portato nel suo lavoro una forza autentica e un modo burbero. E’ stato attivista sindacale e compagno di lavoro di Meryl Streep in Silkwood (1983) di Mike Nichols e si è fatto apprezzare per i ruoli nei film “I protagonisti” (1992) di Robert Altman (1992), “Cuore di tuono” (1992) di Michael Apted (1992), “America oggi” (1993) di Altman.

Prima di diventare attore, Ward è stato per tre anni nell’esercito, ha fatto boxe a livello professionistico e ha lavorato come boscaiolo in Alaska. Dopo aver frequentato la New York’s Herbert Berghof Studio diventa un attore e partecipa ad alcuni film di Roberto Rossellini durante un periodo di studio a Roma. Rientrato negli Usa si dedica a tempo pieno al cinema: tra i primi film “Fuga da Alcatraz” (1979) e “I guerrieri della palude silenziosa” (1981). Dopo “Il mio nome è Remo Williams” (1985), appare in “Tremors” (1990) nel celebre ruolo di Earl Bassett in coppia con Kevin Bacon (e anche nel seguito “Tremors 2: Aftershocks” del 1996).

Interprete di una settantina di film, Ward ha recitato in ruoli sia drammatici che in film d’azione, oltre a partecipare come guest star in alcune sitcom, come “Grey’s Anatomy”. Tra gli altri suoi film “Road Trip, regia”, “Le avventure di Joe Dirt”, “Abandon – Misteriosi omicidi”, “Via dall’incubo”, “Blindato”, “30 Minutes or Less”.