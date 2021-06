E’ morto Giampiero Boniperti, presidente onorario della Juventus

Giampiero Boniperti, ex attaccante e bandiera della Juve, è morto questa notte a Torino per insufficienza cardiaca. Avrebbe compito 93 anni il prossimo luglio, quasi tutti spesi per la Juventus. Prima come calciatore, poi come presidente onorario.

In bianconero ha vinto 5 scudetti e 2 Coppe Italia dal 1950 al 1961. Insieme a John Charles e Omar Sivori formava il cosiddetto Trio Magico, che ha fatto le fortune della Juve. Boniperti negli ultimi anni si era ritirato a vita provata, concedendosi pochissime apparizioni in tv o sui giornali. La notizia della morte dell’ex calciatore è stata data dalla famiglia.