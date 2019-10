Caffarella, è morto il 25enne ferito in testa dai rapinatori

Purtroppo non ce l’ha fatta il 25enne ricoverato d’urgenza nella notte all’ospedale romano San Giovanni, dopo essere stato gravemente ferito alla testa da un colpo di pistola. La distanza ravvicinata dalla quale è stato esploso il proiettile ha infatti recato danni celebrali gravissimi.

Una morte assurda, quasi surreale. Lui che poche ore prima stava passeggiando tranquillamente con la fidanzata nei pressi del Parco della Caffarella. poi, all’altezza dell’incrocio compreso tra via Teodoro Mommsen e via Bartoloni, la coppia è stata affiancata da due balordi, uno dei quali – all’altezza del pub ‘John Cabot’ – ha improvvisamente sferrato un pugno al capo della ragazza per sfilargli lo zainetto che teneva sulle spalle. A quel punto il 25enne ha fatto per reagire ma l’altro rapinatore non gli ha dato nemmeno il tempo di dire una parola: ha puntato e gli ha sparato in testa, poi la fuga.

Da stanotte i carabinieri del Nucleo investigativo, e quelli di Piazza dante, stanno facendo di tutto per cercare di acciuffare questi pericolosissimi banditi. Si spera che le telecamere di videosorveglianza riescano a fornire qualche elemento utile alla loro cattura. Dal canto suo la Procura sta indagando per omicidio volontario, ed il pm Nadia Plastina – titolare dell’indagine – avrebbe già ricevuto a prima informativa dai carabinieri.

