E’ morto il giornalista e scrittore Gianni Bisiach: aveva 95 anni

(Adnkronos) – È morto questa mattina a Roma il giornalista e scrittore Gianni Bisiach. Bisiach, che viveva nella struttura per anziani Villa sacra Famiglia a Monte Mario, aveva 95 anni. Bisiach aveva legato il suo nome soprattutto a inchieste e speciali sulla storia realizzati per la Rai, per il settimanale ‘Tv7’ e per il Tg1, dove curò per anni la rubrica intitolata ‘Un minuto di storia’. A confermare la notizia alla stampa è stato l’avvocato Giorgio Assumma, che era legato a Bisiach da una lunga amicizia. “Purtroppo – racconta Assumma all’Adnkronos – questa mattina sono stato svegliato da una telefonata della segretaria di Gianni, che mi informava della sua scomparsa. Gianni non aveva parenti e quindi con un po’ di amici stiamo cercando di organizzare una camera ardente e un saluto, su cui informeremo più tardi”.