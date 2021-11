È morto Joey Morgan, aveva recitato in ‘Manuale scout per l’apocalisse zombie’

Joey Morgan, giovane attore statunitense, è morto all’età di 28 anni. Famoso soprattutto per il ruolo da protagonista nel film cult ‘Manuale scout per l’apocalisse zombie’, ha recitato anche in pellicole come ‘Flower’ e ‘Compadres’.

L’attore è morto la mattina di domenica 21 novembre, le ragioni del decesso non sono state rese note. Ad annunciarlo è stato l’agente di Morgan, alla rivista ‘The Hollywood Reporter’: “È stato uno choc, ci mancherà molto. Speriamo che tutti possano comprendere il dolore dei suoi cari e possano rispettare la loro privacy”.

Su Twitter anche il regista di Scouts Christopher Landon ha ricordato l’attore: “Joey Morgan è entrato nella mia vita quasi 9 anni fa. Era tranquillo, divertente, intelligente e riflessivo. E quando le telecamere giravano era magnetico. La notizia della sua morte è straziante. Sono onorato di averlo conosciuto. Riposa in pace Joey. Una persona profondamente gentile, talentuosa e speciale. Ti amiamo”.