(Adnkronos) – È morto a 62 anni per un malore improvviso Gian Piero Ventrone, ex preparatore atletico della Juventus, che lavorava attualmente al Tottenham nello staff di Antonio Conte. Alla Juve, Ventrone è stato determinante per l’apertura del ciclo vincente legato al tecnico Marcello Lippi, a partire dalla stagione 1994-1995. Dopo l’avventura bianconera, Ventrone ha collaborato con l’Ajaccio in Francia, con il Catania e con 2 club in Cina prima di essere chiamato da Conte al Tottenham.