E’ possibile guadagnare con Twitch? Dispositivi compatibili e come creare un account

Se la popolarità di Twitch, non solo tra i gamers e gli amanti dei videogiochi è così cresciuta, un motivo o più di uno deve esserci. Secondo molti, l’idea della condivisione e interazione in diretta che c’è dietro Twitch è la vera fortuna e il nodo focale.

Per altri, vi sono anche altre risposte: come la chance di monetizzare e guadagnare con Twitch. Ma è davvero possibile? E che cosa è poi davvero Twitch e come funziona?

Come guadagnare con Twitch

Come sappiamo Twitch è una piattaforma streaming video che fa parte della grande famiglia Amazon la quale permette di ai tanti membri ma anche ai semplici ‘passanti’ di poter interagire e vedere una serie praticamente infinita di video, giochi, sfide e di dialogare con dirette e chat sempre ad alto contenuto tecnologico.

La cosa che alcuni non sanno è che è possibile guadagnare con Twitch. Lo si può fare realizzando contenuti di qualità.

E’ proprio così: guadagnare con Twitch è possibile. La piattaforma offre la chance di monetizzare in base a ben due programmi diversi : per affiliati o partner.

Come si guadagna con Twitch da affiliati e da partner

Gli affiliati per iniziare a guadagnare devono avere:

almeno 500 minuti totali di trasmissione negli ultimi 30 giorni;

almeno 7 giorni di trasmissione unici negli ultimi 30 giorni;

una media di 3 o più spettatori in contemporanea negli ultimi 30 giorni;

almeno 50 follower.

I partner, su questa piattaforma, sono degli affiliati che spaziano con i propri contenuti in categorie differenti, e hanno creato un pubblico molto numeroso su Twitch o ‘partner’. Le modalità specifiche per le loro forme di ‘crescita’ sono disponibili su help.twitch.tv.

Twitch, tutti i dispositivi compatibili

È possibile usare Twitch connettendosi al sito web twitch.tv tramite un browser per pc. Viveversa esistono delle app per:

desktop: Windows e MacOs; Beta di Twitch Studio, software di streaming gratuito; e Twitch Sings per il karaoke;

mobile: Android e iOS; tv: Fire Tv, Playstation 4, XBox One, Nvidia Shield, Chromecast; Apple TV.

Twitch, come creare un account

Come si fa per iscriversi a Twitch? Per aprire un account su Twitch basta scegliere un nome utente, una password, immettere la data di nascita, un indirizzo email e si entra.

Su Twitch.tv si può accedere gratuitamente, ma in questo caso assistendo alla pubblicità. Non serve registrarsi per vedere i live, che sono accessibili.

Twitch considera anche degli abbonamenti ai vari canali, che azzerano gli spot e offrono anche dei vantaggi. Ci si abbona a Twitch Prime attivando un abbonamento mensile a pagamento.