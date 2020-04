È possibile vedere la fidanzata o il fidanzato dal 4 maggio? Cosa dice il nuovo decreto

La Fase 2 è ufficiale, partirà dal prossimo 4 maggio. Conte lo ha confermato in conferenza stampa, suscitando però alcuni dubbi legittimi. In attesa di leggere il dpcm che entrerà in vigore nelle prossime settimane è necessario far fede alle parole del premier per far luce su alcuni punti poco chiari o comunque da approfondire.

“Se vuoi bene all’Italia mantieni le distanze”, è questo lo slogan di Conte che ha poi elencato le novità della Fase 2: ci si potrà spostare per andare dai parenti, per svolgere attività fisica, anche nei parchi, sono ammessi funerali per un massimo di 15 persone ed è naturalmente consentito muoversi per andare a lavorare. Una delle domande più frequenti dopo il discorso del premier è: è possibile spostarsi per andare dal fidanzato o dalla fidanzata, anche nella stessa Regione?

Spostamenti permessi per visite ai congiunti

Anche in questo caso Conte ha parlato di spostamenti consentiti per visite ai congiunti, ossia parenti e familiari. Da escludere quindi i partner con cui non si abbia un vincolo matrimoniale. La risposta è quindi data: non è possibile vedere il proprio fidanzato o la propria fidanzata anche nel caso in cui si trovino nella stessa Regione. Questo dicono le parole di Conte: ora bisognerà capire se il testo del decreto confermerà tale decisione o saranno previste eventuali deroghe.