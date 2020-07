E’ Sempre Mezzogiorno, il nuovo programma di Antonella Clerici: come sarà, quando andrà in onda, canale, anticipazioni

Con l’obiettivo di far rifiorire ascolti che, in una particolare fascia come quella del mezzogiorno, non ha sempre portato in casa Rai risultati confortanti, arriva il nuovo avventuroso viaggio televisivo di Antonella Clerici con E’ sempre mezzogiorno, il talk che di fatto viene chiamato a riallacciare i discorsi sull’intrattenimento ‘culinario’, e non solo, che hanno da anni arricchito i dati share della Rai.

Ma da dove nasce questo progetto, e di che cosa si tratterà? Quando andrà in onda il nuovo programma di Antonella Clerici dal titolo E’ sempre mezzogiorno?

E’ Sempre Mezzogiorno, il nuovo programma di Antonella Clerici: cos’è, quando inizia

La Prova del Cuoco è stata cancellata per “una evidente emorragia d’ascolti”. A dirlo è stato Stefano Coletta, direttore di Rai 1. Dichiarazioni che, arrivate alla presentazione dei palinsesti della prossima stagione televisiva, rappresentano da un lato un investimento e un attestato di stima per il nuovo programma di Antonella Clerici, e dall’altro una responsabilità non indifferente per il suo E’ sempre mezzogiorno.

In onda dal 7 settembre, E’ Sempre Mezzogiorno tutti i giorni – dal lunedì al venerdì – farà compagnia dalle 12.00 alle 13.30 a tanti italiani portando in dote l’esperienza della Clerici e un format variegato pur restando nel genere tipico della fascia di riferimento.

il programma è uno show quotidiano che parte dalla cucina come elemento cardine per poi parlare di attualità con gli ospiti fissi oltre che giocare con il pubblico a casa, passando per interviste a vip e una forte presenza della natura in studio. La novità sarà infatti la presenza di un muro di led a forma di emiciclo, che metterà la Clerici in contatto con il pubblico e i suoi ospiti e con il bosco che circonda la sua tenuta di campagna ad Arquata Scrivia. Alla frase rituale della conduttrice (che sarà “vediamo cosa succede nel bosco“), il muro di led mostrerà le immagini live più curiose della location piemontese che circonda la sua casa.