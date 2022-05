E’ stata la Russia a tradire gli accordi di Minsk, Zelensky: “L’Ucraina non entrerà nuovamente in una palude diplomatica del genere”

“Non andremo verso un congelamento del conflitto. Sono diventato presidente quando c’erano Minsk-1 e Minsk-2. I rispettivi accordi sono stati violati, questi documenti non erano seri. Erano intese sulla carta. Era un conflitto congelato. Sono contrario. Non avremo documenti del genere”.

Zelensky ha tenuto ha tenuto a ribadire la propria contrarietà a qualsiasi congelamento del conflitto

In video collegamento con il Wall Street Journal CEO Council Summit, il presidente Zelensky, ribadendo la grande delusione seguita agli accordi di Minsk, ha tenuto a ribadire la propria contrarietà a qualsiasi congelamento del conflitto.

Zelensky: è stata la Russia a tradire gli accordi di Minsk e “L’Ucraina non entrerà nuovamente in una palude diplomatica del genere”

Dunque, dopo aver ribadito che non è stato il suo Paese a ritirarsi dagli accordi di Minsk, ma la Russia, avendo di fatto invaso un paese confinante, il presidente ucraino a affermato con durezza che “L’Ucraina non entrerà nuovamente in una palude diplomatica del genere”.

Una dichiarazione perentoria che purtroppo lascia prevedere altri giorni di scontri e morti…

Max