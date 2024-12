EasyJet assume a Roma Fiumicino: nuove rotte per l’estate

EasyJet, compagnia aerea britannica low cost, rafforza la sua presenza in Italia con nuove assunzioni e l’ampliamento delle rotte presso l’aeroporto di Roma Fiumicino. A partire dalla fine di marzo, tre nuovi aeromobili saranno aggiunti alla base di Fiumicino, permettendo l’introduzione di cinque nuove rotte internazionali verso destinazioni come Francoforte, Zurigo e Amburgo. Il piano di espansione prevede circa 130 nuove assunzioni tra piloti e assistenti di volo, rendendo l’Italia il secondo mercato più importante per la compagnia dopo il Regno Unito. Questo investimento mira ad aumentare la capacità operativa a Fiumicino del 35%, offrendo nuove opportunità per i viaggiatori e rafforzando la rete di collegamenti a corto raggio.

Potenziamento della base EasyJet a Roma Fiumicino

Con l’arrivo di tre nuovi aeromobili, EasyJet amplia le sue operazioni a Fiumicino, uno degli aeroporti più trafficati d’Europa. Questo potenziamento fa parte degli accordi con Bruxelles relativi al corto raggio dopo l’intesa tra Ita Airways e Lufthansa. Le nuove rotte disponibili dall’aeroporto romano includeranno collegamenti diretti con Amburgo, Francoforte, Monaco, Zurigo e Bruxelles.

Questa espansione rappresenta una risposta alla crescente domanda di voli da e per l’Italia, con Roma Fiumicino che diventa un nodo centrale per il traffico aereo della compagnia. L’aumento del 35% della capacità operativa a Fiumicino sottolinea l’importanza strategica di questa base per EasyJet.

Nuove 130 assunzioni a Fiumicino

Il piano di crescita prevede l’inserimento di circa 130 nuove figure professionali nella base di Fiumicino. Le posizioni riguardano principalmente piloti e assistenti di volo, offrendo opportunità significative per chi cerca impiego nel settore dell’aviazione.

Queste nuove assunzioni sono legate alla necessità di supportare l’incremento delle operazioni a Fiumicino, che si prepara a gestire un numero maggiore di voli e passeggeri. EasyJet si impegna a fornire formazione specializzata per garantire la qualità del servizio e la sicurezza dei voli, elementi fondamentali per il successo della compagnia.

Espansione delle rotte

Le cinque nuove rotte operate da Roma Fiumicino rafforzeranno i collegamenti verso le principali città europee. I voli per Amburgo, Francoforte, Monaco, Zurigo e Bruxelles offrono maggiori opzioni per i viaggiatori, sia per turismo che per lavoro.

Con queste aggiunte, il totale delle rotte da Fiumicino salirà a 16, consolidando la posizione dell’aeroporto come hub internazionale per EasyJet. L’investimento complessivo per l’espansione delle rotte, stimato intorno ai 500 milioni di euro, include anche un aumento significativo della capacità su altre destinazioni italiane ed europee, garantendo una maggiore flessibilità per i passeggeri.