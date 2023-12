EasyPark hackerata. Rubati dati dei clienti

Degli hacker hanno rubato i dati di alcuni clienti del più grande operatore di app per parcheggi in tutta Europa, Easy Park il quale si è denunciato alle autorità di regolamentazione dell’informazione nell’Ue e nel Regno Unito.

“Il 10 dicembre 2023 – fa sapere la società sul sito italiano di Easy Park – abbiamo scoperto di essere stati vittime di un attacco informatico. L’attacco ha comportato la violazione di dati non sensibili dei clienti. La sicurezza dei nostri clienti è per noi una priorità e desideriamo che tu sia pienamente informato relativamente a questo incidente. Ecco cosa abbiamo fatto. Abbiamo adottato misure per assicurarci la protezione dei tuoi dati; Abbiamo rapidamente preso le misure necessarie per fermare l’attacco informatico; Ci siamo assicurati che i nostri servizi continuassero a funzionare normalmente; Abbiamo informato le autorità competenti.”

Nomi dei clienti, numeri di telefono, indirizzi email, indirizzi sono informazioni che sono state prese, invece non sono stati presi i dati di parcheggio. Non si sa il numero esatto degli utenti RinGo nel Regno Unito, ma un portavoce dice che “la maggior parte degli utenti interessati sono utenti europei del marchio EasyPark”.