“Ecco i moduli del Comune di Roma per ottenere i buoni spesa”, scrive Yuri Trombetti

“Ecco i moduli del Comune di Roma per ottenere i buoni spesa”,...

Stamane il responsabile casa del Pd, Yuri Trombetti, sempre vicino alle classi sociali meno abbienti, ha comunicato il modulo della domanda da presentare e l’avviso del Comune di Roma (Dipartimento Politiche Sociali), recante le modalità sul come ottenere l’assegnazione del contributo economico a favore di persone e/o famiglie in condizione di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (COVID -19).

Come ha scritto Trombetti, “Vi mando il modulo e il bando per ottenere i buoni spesa. Bisogna stampare la domanda compilarla e inviarla allegando il documento di riconoscimento alla mail. Ogni municipio ha una sua mail – avverte Trombetti – quindi attenzione a che Municipio si appartiene. La domanda scade il 16 aprile. Se avete difficoltà contattatemi, perché in qualche modo cercherò di risolvere pur nelle ristrettezze che stiamo vivendo”.

ECCO L’AVVISO PUBBLICO: Assegnazione del contributo economico a favore di persone e/o famiglie in condizione di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (COVID -19)

AVVISO_CONTIBUTO_ECONOMICO_COVID_19.pdf.pdf.pdf

ECCO LA RICHIESTA: ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID -19).

ALLEGATO ok

Max