Ecobonus caldaia, infissi, fotovoltaico, ristrutturazioni: 110%, sconto immediato in fattura, cos’è, per cosa e come ottenerlo

Ecobonus caldaia, infissi, fotovoltaico, ristrutturazioni: 110%, sconto immediato in fattura, cos’è, per...

Nel novero dei diversi programmi che il governo si è dichiarato pronto a lanciare per sostenere il rilancio dell’economia duramente colpita dagli effetti de lockdown da Covid-19, senza dubbio molto interesse lo sta suscitando il cosiddetto Ecobonus 110 per cento: che riguarda, in linea di massimo, opere relative a finestre e infissi, alla caldaia, agli impianti di fotovoltaico e più in generale alle ristrutturazioni.

Ma in cosa consiste nel concreto l’Ecobonus 110 per cento su infissi, ristrutturazioni, caldaie e fotovoltaico? Si parla di uno sconto immediato in fattura ma che cos’è e come funziona? E quali lavori sono ammessi per poterlo ottenere?

Ecobonus 110 per cento come funziona

Il nodo della questione è riferito agli interventi di riqualificazione energetica o anche sismica a costo zero per le famiglie: un provvedimento inserito nel decreto Rilancio di maggio (ex Aprile), e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Nel dettaglio si parla di un superbonus del 110% voluto per aiutare l’economia, colpita dall’emergenza coronavirus ma anche, come hanno detto esponenti del governo per produrre “shock per il settore edilizio” volto a rilanciare gli investimenti privati e ad incoraggiare, nell’ambito, l’occupazione. In più, è anche una chiave di volta per l’Italia per essere aggiornata in relazione alla riconversione green.

aggiornamento ore 00.04

Ecobonus 110 per cento sconto immediato o cessione del credito: come si fa

Il punto chiave è che ritorna lo sconto immediato: il decreto Rilancio all’articolo 121 indica l’estensione dello sconto immediato o cessione del credito ai privati che fanno lavori incentivati con il vecchio bonus ristrutturazioni e al bonus facciate.

L’articolo 121 del Decreto Rilancio indica che, in alternativa alla detrazione, il contribuente, per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, può scegliere per:

sconto immediato sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Costui ppuò recuperarlo nella forma di credito di imposta cedibile in seguito ad altri soggetti, tra cui banche e altri intermediari finanziari;

cessione del credito: trasformazione dell'importo in credito di imposta, con facoltà di cessione ad altri soggetti, tra cui banche e intermediari finanziari.

aggiornamento ore 4.55

Ecobonus 110 per cento come funziona col Decreto Rilancio

In virtù di quanto indicato dal decreto Rilancio ecco come si applica il Superbonus al 110%. Gli interventi che concedono il Superbonus al 110% sono:

interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che riguardano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore a l 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, entro un limite di 60 mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (il ‘cappotto’ degli edifici).

Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale vecchio con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ibridi o geotermici con abbinamento ipotetico ai sistemi fotovoltaici: con limite di spese a 30 mila euro moltiplicato per le unità immobiliari.

La detrazione al 110% per le spese relative a interventi antisismici sugli edifici, se sia stipulata una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi.

Il sismabonus è ammesso nelle zone sismiche 1 e 2, e nella zona 3 che supera i 1.500 comuni di appartenenza.

La detrazione o sconto al 110% per gli impianti fotovoltaici e accumulatori integrati, se l’installazione dei pannelli avviene insieme agli interventi strutturali o anti-sismici.

Per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, incentivate al 110% con l'obbligo di intervento strutturale.