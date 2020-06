Ecobonus per motorini elettrici e non solo: tutti i bonus ecosostenibili

Si sta parlando parecchio, in questi giorni, del cosiddetto Ecobonus per i motorini elettrici: ma di che cosa si tratta esattamente?

Rientrante nel Dl Rilancio, l’ecobonus per i motorini elettrici 2020 vale anche senza rottamazione, fino a 3mila euro, e arriva comunque fino a un tetto d 4 mila euro.

Ma come funziona? Chi può accedervi? Quali sono i requisiti e le procedure?

Ecobonus per motorini elettrici fino 4mila euro: come si ottiene

Nel decreto Rilancio, fra le news, c’è anche un ecobonus per chi acquista i motorini elettrici, che sarà di 3mila euro senza rottamazione e di 4mila euro se si rottama un vecchio motorino tra euro 0 ed euro 3.

Questa procedura è inserita tra le altre norme, come il taglio drastico dei tempi per adempimenti e autorizzazioni, l’accesso alla pubblica amministrazione online, con i servizi anche via app, e numerose altre pratiche come l’apertura dei cantieri.

Il governo sta premendo per ottimizzare il decreto Semplificazioni, ma in questi giorni è molto alto l’interesse proprio per i bonus relativi alla mobilità. Come ampiamente noto, il bonus relativo all’acquisto dei motorini ricalca quello delle auto.

Con procedure e iter piuttosto simili e snelli, l’intento del provvedimento è quello di favorire una mobilità non solo più sostenibile, ma anche un rilancio del settore soprattutto attraverso la rottamazione del mezzo precedente. Quello del motorino elettrico del resto è un iter piuttosto noto a tantissimi cittadini.

Il tutto si incastra in un voluminoso percorso che far riferimento a tutta una serie di bonus di natura ‘eco’, come gli ecobonus 110%, il bonus ristrutturazioni e quello ricordato come sismabonus.

Non mancano anche i bonus relativi alla mobilità sostenibile come biciclette, monopattini e similari.

