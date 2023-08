Ecuador, elezioni 2023: va ripetuto voto all’estero per le legislative

(Adnkronos) – Il Consiglio elettorale dell’Ecuador ordina di “ripetere le elezioni” legislative all’estero dopo aver constatato che problemi tecnici registrati con il sistema di voto telematico potrebbero aver impedito a migliaia di elettori di esercitare i propri diritti. Si voterà di nuovo, quindi, ma solo per la scelta dei parlamentari e non per la presidenza.

In Ecuador sei seggi dell’Assemblea nazionale sono riservati ai deputati eletti all’estero. Secondo i dati del Cne, dei circa 400mila residenti all’estero, circa 100mila persone si sono registrate nel sistema per votare e solo 51.623 hanno espresso preferenze. Le autorità hanno anche denunciato attacchi informatici contro il sistema di voto telematico in vari Paesi.

Il capo del Cne, Diana Atamaint, ha confermato che si procede con la “ripetizione delle elezioni” per il rinnovo dell’Assemblea nazionale dopo che sono stati dichiarati nulli i voti elettronici, riporta il giornale El Telégrafo. Il Cne ha previsto che il voto venga ripetuto in occasione del ballottaggio per la presidenza, il prossimo 15 ottobre. In corsa ci sono la candidata del movimento Revolución Ciudadana, Luisa González, vicina all’ex presidente di sinistra Rafael Correa, e Daniel Noboa di Acción Democrática Nacional.