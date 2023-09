Editoria, SocialData presenta ‘L’estate dell’informazione italiana sul web’

(Adnkronos) – Sarà presentata il 20 settembre ‘L’estate dell’informazione italiana sul web–Temi, notizie e reazione degli utenti’, una ricerca realizzata da Osservatorio Editoriale di SocialData in collaborazione con SocialCom, Jump e Kleos. L’evento si terrà mercoledì alle 18 a Roma, nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, in Piazza di Pietra. Nel report sono stati analizzati oltre 600mila contenuti editoriali e i relativi post social pubblicati negli ultimi tre mesi dai primi 160 siti di informazione per audience, raggruppando i principali temi e reazioni degli oltre 41 milioni di italiani che si informano in rete.

Ad aprire i lavori sarà Gianluca De Marchi (SocialData), mentre la ricerca verrà presentata da Luca Ferlaino (SocialCom). Roberta De Marco (Kleos) approfondirà invece il tema relativo al ruolo centrale dell’informazione tra dati e intelligenza artificiale. Il report verrà commentato da importanti personalità del mondo dell’informazione.

Al confronto partecipano Bianca Berlinguer (È sempre Cartabianca), Luigi Contu (direttore dell’Agenzia Ansa), Giuseppe De Bellis (direttore di SkyTg24), Davide Desario (direttore dell’Agenzia Adnkronos), Emiliano Fittipaldi (direttore del Domani), Agnese Pini (direttrice di Qn), Alessandro Ravetta (direttrice di Prima Comunicazione), moderati da Marco Agnoletti (Jump Comunicazione).