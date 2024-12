Edoardo Bove, chi è il calciatore romano che ha avuto un malore in campo

Durante il match Fiorentina-Inter, disputato allo stadio Artemio Franchi di Firenze, un grave episodio ha sconvolto giocatori e tifosi. Al minuto 17, mentre il gioco era fermo per una revisione VAR, il centrocampista viola Edoardo Bove si è accasciato al suolo privo di sensi. L’immediato intervento dei compagni, degli avversari e dello staff medico ha permesso il trasporto urgente del calciatore all’ospedale di Careggi. Fortunatamente, Bove ha ripreso conoscenza in ambulanza. La gara è stata prima sospesa e poi rinviata, lasciando il pubblico in apprensione per le condizioni del giovane atleta.

Il malore in campo di Edoardo Bove

L’episodio è avvenuto in circostanze drammatiche. Edoardo Bove, dopo essersi chinato per allacciarsi le scarpe, ha iniziato a mostrare segni di difficoltà. Poco dopo, davanti agli occhi dei giocatori avversari Calhanoglu e Dumfries, si è accasciato al terreno.

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, tra i primi ad accorgersi della gravità della situazione, ha chiamato i soccorsi. I calciatori, sia della Fiorentina che dell’Inter, si sono stretti intorno al giovane per proteggere l’area e consentire ai medici di intervenire.

Bove è stato rapidamente trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Careggi, accompagnato dal direttore sportivo Daniele Pradé e dal direttore generale Alessandro Ferrari. Durante il tragitto, il centrocampista ha iniziato a respirare autonomamente, tranquillizzando parzialmente le preoccupazioni.

Le condizioni di Edoardo Bove e il comunicato ufficiale

Una nota della Fiorentina e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi ha rassicurato i tifosi sulle condizioni del calciatore. Bove è giunto in ospedale in condizioni stabili dal punto di vista emodinamico. I primi esami cardiologici e neurologici hanno escluso danni acuti al sistema nervoso centrale e a quello cardio-respiratorio.

Il giocatore è stato ricoverato in terapia intensiva sotto sedazione farmacologica, e ulteriori valutazioni sono previste nelle prossime 24 ore per monitorare la situazione.

La famiglia del giovane, insieme ad alcuni compagni di squadra e figure istituzionali come la sindaca di Firenze Sara Funaro e il presidente della Regione Eugenio Giani, si è recata in ospedale per mostrare il proprio supporto.

Chi è Edoardo Bove: carriera e vita personale

Edoardo Bove, nato a Roma nel 2002, è cresciuto nelle giovanili della Roma, dove è stato notato da Bruno Conti. Diplomato in un liceo scientifico con indirizzo sportivo, ha successivamente intrapreso studi universitari in economia e management presso la Luiss.

Il centrocampista ha debuttato in Serie A nel 2020, diventando un punto di riferimento per la squadra giallorossa sotto la guida di José Mourinho. Trasferitosi alla Fiorentina nel 2024, Bove è noto per il suo dinamismo e la sua visione di gioco. Poliglotta e appassionato di tennis, è legato da una stretta amicizia con il tennista Flavio Cobolli.

L’incidente di Bove richiama alla memoria eventi simili, come l’arresto cardiaco di Christian Eriksen durante gli Europei del 2021 e la tragica scomparsa di Davide Astori nel 2018.