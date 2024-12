Edoardo Bove e la miocardite post Covid: cosa sappiamo dalle visite

Il recente arresto cardiaco di Edoardo Bove e il presunto caso di miocardite che lo ha riguardato hanno sollevato dubbi sull’origine del problema e sulla gestione medica del giocatore. Esami precedenti, eseguiti in strutture di eccellenza come Villa Stuart e Paideia-Mater Dei, avevano rispettato i protocolli sanitari, incluso l’uso di risonanze magnetiche. Nonostante ciò, la condizione che ha causato l’arresto non era visibile fino all’incidente. Ora si indaga su eventuali mancanze nel monitoraggio, mentre la Fiorentina esamina ulteriori approfondimenti diagnostici per chiarire ogni aspetto.

Edoardo Bove, diagnosi precoce e controlli presso Villa Stuart

Villa Stuart, struttura riconosciuta dalla Fifa per la medicina sportiva, ha seguito Bove durante i suoi anni con la Roma. Gli esami eseguiti includevano ECG standard, ECG sotto sforzo, ecocardiogrammi e, in seguito al Covid-19 nel 2020, risonanze magnetiche con mezzo di contrasto.

Questi test sono progettati per identificare cicatrici miocardiche o anomalie cardiache. Tuttavia, le risonanze magnetiche di Bove risultavano regolarmente negative, senza evidenziare danni pregressi. Solo dopo l’arresto cardiaco è emersa una cicatrice visibile, suggerendo che il danno fosse presente, ma non rilevabile dai test precedenti.

Cambiamento di partner medico e verifiche a Paideia

Nel 2023, la Roma ha trasferito i controlli medici al centro Paideia-Mater Dei, già utilizzato dalla Lazio. Anche qui, i protocolli sanitari sono stati rispettati, inclusa la prosecuzione delle risonanze magnetiche regolari.

L’ultimo controllo prima del passaggio di Bove alla Fiorentina non aveva evidenziato alcuna anomalia, garantendo così l’idoneità agonistica. La Fiorentina, sulla base della documentazione trasmessa dalla Roma, ha eseguito i test standard senza ripetere ulteriori approfondimenti diagnostici.

Prossimi passi e indagini necessarie

Dopo l’incidente, molte domande rimangono aperte, non solo dal punto di vista medico, ma anche legale e sportivo. L’arresto cardiaco di Bove ha riacceso l’attenzione sulla prevenzione dei rischi tra gli atleti, specie in una società come la Fiorentina, segnata dal tragico evento che coinvolse Davide Astori.

Si valuteranno le procedure seguite, l’efficacia dei test diagnostici e le possibilità di migliorare gli screening preventivi per individuare problemi simili. L’analisi completa richiederà tempo e collaborazione tra club, medici e autorità sportive.