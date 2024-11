Educazione alimentare e scienza: se ne parla al centro “La Rocca Aps”

TOLFA – Secondo appuntamento di educazione alimentare e scienza al centro “La Rocca Aps” di Tolfa promosso dalla presidente Daniela Cedrani e dal direttivo dell’associazione. Obiettivo dell’incontro, in programma domani alle 16.30 nei locali dell’Aps all’ingresso della villa comunale, è quello di far comprendere come alcuni alimenti influenzano l’espressione dei nostri geni. Relatore sarà il dottor Paolo De Vito, biologo presso il dipartimento di Biologia dell’Università Tor Vergata, Fisiologo e post Doctoral in Immunologia. Il docente relazionerà sui «rapporti tra l’alimentazione e il funzionamento di specifiche cellule del nostro sistema immunitario – spiegano dall’Aps La Rocca – così da approfondire le conoscenze che correlano la dieta e i suoi principi attivi al fisiologico comportamento del sistema immunitario che consente di prevenire molteplici patologie». ©ALL RIGHTS RESERVED