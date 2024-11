Eduscopio 2024: i licei di Civitavecchia si fanno strada

CIVITAVECCHIA – È stata pubblicata la nuova edizione di Eduscopio 2024, il rapporto della Fondazione Agnelli che fornisce una guida completa per orientare studenti e famiglie nella scelta delle scuole superiori. Questo strumento di analisi si basa su un database che raccoglie i dati di oltre 1,3 milioni di diplomati provenienti da più di 7.000 scuole in tutta Italia, offrendo una panoramica dettagliata delle istituzioni scolastiche che preparano meglio gli studenti per l’università e il mondo del lavoro. E Civitavecchia, con i suoi licei, si è fatta spazio in questa classifica, posizionandosi in ottime posizioni. Il miglior liceo classico della capitale si riconferma l’Ennio Quirino Visconti, seguito dal Terenzio Mamiani e dal Torquato Tasso che perde però una posizione nella classifica che comprende l’intera provincia; al suo posto infatti il Padre Alberto Guglielmotti di Civitavecchia. Il liceo scientifico Augusto Righi continua a detenere il primato provinciale e comunale, seguito al secondo posto dal Vito Volterra di Ciampino e al terzo dal Cavour di Roma. Il “James Joyce” di Ariccia e il Galileo Galilei di Civitavecchia sono tra i migliori licei linguistici della provincia.