Effetti speciali per feste ed eventi: tutto ciò che devi sapere sulla macchina del fumo

Quando si organizza una festa o un evento, si ha sempre il desiderio di stupire gli ospiti e di creare un’atmosfera divertente e allegra, magari usando alcuni “effetti speciali“.

Per un evento che sia ricordato nel tempo, puoi decidere di usare la macchina del fumo, un’apparecchiatura scenografica che viene usata durante manifestazioni e concerti.

Macchina del fumo: caratteristiche principali

La macchina del fumo o fog machine è uno strumento che viene usato durante gli eventi o in ambito cinematografico per ricreare la nebbia, ma anche per realizzare particolare effetti scenografici.

La macchina del fumo vaporizza nell’ambiente circostante delle piccole gocce sospese che simulano l’effetto nebbia e si eliminano gradualmente nell’aria. Una delle caratteristiche più interessanti delle fog machine è che le goccioline disperse nell’aria, creano particolari effetti cromatici se entrano in contatto con delle fonti luminose.

Il fumo emesso dall’apparecchio è completamente atossico e anallergico, di conseguenza può essere erogato sia in ambienti chiusi che all’aperto, in completa sicurezza. L’intensità del fumo può essere regolata manualmente dall’apparecchio o tramite il pannello di controllo, dipende dalla grandezza dell’area da coprire e dal tipo di effetto visivo che vuoi realizzare.

Le fog machine, per creare una nube di fumo, utilizzano degli specifici liquidi che vengono inseriti in un serbatoio e poi nebulizzati nella stanza. È importante sottolineare che nella macchina per il fumo non bisogna inserire altri tipi di prodotti, altrimenti si comprometterà il funzionamento dell’apparecchio e si potrebbero vaporizzare sostanze nocive.

Come scegliere la macchina per il fumo

Se hai deciso di acquistare una macchina per il fumo per rendere speciali le tue feste o eventi, deve valutare alcune caratteristiche tecniche come potenza, alimentazione, peso e tipologia di controllo.

Le fog machine per uso domestico hanno prezzi molto contenuti e sono comunque in grado di creare una nube densa in ambienti di piccole dimensioni, ma se vuoi utilizzare questo apparecchio per concerti o altre manifestazioni è sempre opportuno scegliere un modello professionale.

La prima caratteristica tecnica da analizzare prima dell’acquisto riguarda la potenza dell’apparecchio, che può essere compresa tra i 500 W e i 3000 W e la scelta dipende dal tuo utilizzo, dalla densità della nebbia che vuoi realizzare e dall’ampiezza della zona.

Per un concerto all’aperto o per una serata in discoteca è sempre opportuno acquistare un modello che abbia una buona potenza, altrimenti il fumo si diraderà entro pochissimo tempo e non otterrai l’effetto desiderato.

Le macchine del fumo professionali consentono di impostare tempi e modalità di erogazione della nebbia tramite un controller wireless, mentre i modelli a uso domestico sono dotati di un semplice telecomando. Le fog machine possono erogare esclusivamente fumo basso che si deposita in prossimità del pavimento e non infastidisce i partecipanti alla festa o si possono scegliere dei modelli che nebulizzano una nube densa ad altezze differenti, dipende soltanto dal tipo di festa che stai organizzando.

L’ultima caratteristica che bisogna valutare se vuoi acquistare una macchina del fumo è la presenza di luci integrate sull’apparecchio, che possono creare spettacolari giochi di luce insieme alla nebulizzazione della nebbia. Le luci Led possono essere di diversi colori e si possono regolare in base al tipo di effetto visivo che vuoi creare, cambiando intensità o direzione.

Consigli per acquistare le fog machine

La macchina del fumo deve essere scelta in base al tipo di evento o festa che stai organizzando, ad esempio se vuoi usarla per un compleanno in casa, potrai scegliere un modello base con luci Led integrate.

Se la fog machine ti serve per il tuo lavoro e hai bisogno di un apparecchio potente e che sia in grado di creare una nube densa e scenografica, allora è consigliabile scegliere un modello professionale privo di luci led integrate.

La macchina del fumo professionale nebulizza esclusivamente nebbia e quindi può essere usata in qualsiasi contesto, soprattutto nei concerti o nei club dove sono già presenti dei sistemi di illuminazione Led.

Con l’utilizzo della macchina del fumo si possono enfatizzare i giochi di luce e creare atmosfere davvero spettacolari, quindi puoi usarla anche per una festa di bambini, saranno sicuramente felici di ritrovarsi avvolti da una leggera e colorata nebbia.

Per le manifestazioni all’aperto, puoi scegliere di inserire nella macchina dei liquidi aromatici, in questo modo diffonderai anche un piacevole profumo insieme alla nebbia. L’ultimo consiglio è di scegliere macchine per il fumo dotate di comodo contenitore con ruote, così da poterle trasportare ovunque senza nessuna difficoltà.