eFootball PES 2020: arriva la demo: le squadre disponibili

eFootball PES 2020 scopre le carte, e lo fa nel migliore dei modi. La creatura di Konami ieri ha ufficializzato una partnership con la Juventus che potrebbe stravolgere il mercato italiano. L’accordo con i bianconeri prevede infatti un’esclusiva completa per i prossimi 3 anni. Tradotto: nome, maglie, stadio e movenze dei calciatori della Juventus saranno utilizzabili solo da PES.

Una mossa vincente quella messa a segno da Konami, che con un colpo solo ha dato un bel colpo a FIFA, che per i prossimi tre anni dovrà fare a meno della squadra più seguita in Italia. Manca poco inoltre per vedere all’opera eFootball PES 2020: il gioco si mostrerà infatti il prossimo 20 luglio in una demo disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Demo eFootball PES 2020, le squadre disponibile

Konami ha intanto reso note le squadre che saranno disponibili nella demo del prossimo 20 luglio che anticipa la versione definitiva in uscita il 10 settembre:

– Barcellona

– Arsenal

– Palmeiras

– Flamengo

– Sao Paulo

– Sport Club Corinthians Paulista

– Vasco da Gama

– Boca Juniors

– River Plate

– Universidad de Chile

– Colo-Colo

– Manchester United

– Bayer Monaco

– Juventus