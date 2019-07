eFootball PES 2020, la Juventus in esclusiva: tutte le novità

Nomi, logo, stadio, fattezze dei giocatori: la Juventus dal prossimo anno sarà presente solo su eFootball PES 2020. Il celebre gioco Konami ha infatti stretto una collaborazione con la società bianconera per le prossime due stagioni.

Le divise ufficiali, il nome stesso della squadra così come quello dei calciatori sarà ora disponibile solo nella simulazione calcistica giapponese, come affermato nel corso di un evento svolto proprio a Torino da Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development di Konami: “L’unico gioco che avrà la Juventus, il suo stadio, il suo emblema, sarà ePES 2020. Abbiamo iniziato a parlare dell’accordo due anni fa, ma queste cose sono sempre molto lunghe. Però con il club è stato tutto molto facile”.

La Juventus in esclusiva su PES 2020

Jonas Lygaard ha poi spiegato nel dettagio l’accordo tra Konami e Juventus: “La nostra partnership con Juventus FC, una delle più importanti squadre del mondo, è un messaggio chiaro da parte di eFootball PES 2020 – che sarà l’unico videogioco di calcio in cui si potrà giocare con i giganti italiani. Il claim di eFootball PES è ‘playing is believing’ e noi siamo orgogliosi che la Juventus FC creda in noi e in un futuro con noi”.

Da parte della Juventus lo Chief Revenue Officer Giorgio Ricci ha spiegato l’accordo: “Siamo molto orgogliosi della collaborazione che abbiamo definito con Konami. Questa partnership vede due icone del calcio e dell’intrattenimento mondiale, Juventus e PES, unire le forze per i prossimi tre anni, permettendo più facilmente di identificarci con i nostri tifosi più giovani e di aumentare la nostra popolarità sia coi fan dello sport che con quelli dell’esports”, ha concluso.