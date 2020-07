eFootball PES 2021 sarà un DLC, arriva la conferma

Ora è arrivata anche la conferma: eFootball PES 2021 non sarà un nuovo gioco completo, ma un semplice aggiornamento dell’edizione 2020 della simulazione calcistica giapponese. Un’inedita sorpresa che ha lasciato a bocca aperta i fan, che come ogni anno si aspettavano un nuovo gioco come succede da una ventina d’anni a questa parte.

Difficile capire i motivi che hanno spinto Konami ad avallare questa scelta, probabilmente avrà influito anche l’emergenza sanitaria che potrebbe aver lavorato lo sviluppo del titolo che nell’ultima edizione aveva riavvicinato anche fan di vecchia data passati nel frattempo su FIFA, acerrimo nemico da sempre.

Un’altra ipotesi potrebbe far presupporre che Konami abbia deciso di concentrare tutte le proprie risorse sull’edizione 2022, la prima vera per nuova generazione. Una scelta coraggiosa se confermata, ma molti fan hanno già storto la bocca per la novità in arrivo.

A confermare l’edizione 2021 di PES come semplice aggiornamento o DLC è stata Microsoft, che su proprio store ha svelato i dettagli della nuova fatica Konami, che dovrebbe cambiare quindi solamente maglie e trasferimenti e modificare solo alcune leggere meccaniche di gioco. L’impianto rimarrà quindi quello del 2020.