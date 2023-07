Egitto, Patrick Zaki condannato a 3 anni di carcere

(Adnkronos) –

Patrick Zaki è stato condannato oggi a tre anni di carcere per reati contro la sicurezza. La sentenza del tribunale di emergenza nel corso del processo a Mansoura in Egitto. Lo ha reso noto su Twitter Hossam Bahgat, attivista egiziano per i diritti umani e fondatore dell’Egyptian Initiative for Personal Rights, la stessa organizzazione non governativa con cui ha collaborato Zaki. Secondo Bahgat, Zaki è stato condannato per un post pubblicato nel 2020 e la sentenza non è soggetta ad appello. “Patrick è stato arrestato in tribunale in vista del suo trasferimento alla stazione di polizia di Gamasa”, ha aggiunto. L’attivista, laureato all’Università di Bologna il 5 luglio scorso con 110 e lode, era stato arrestato nel 2020 in Egitto con l’accusa di diffusione di notizie false per un articolo scritto nel 2019.