EICMA 2024, nuove Suzuki DR-Z4S e DR-Z4SM

Suzuki DR-Z4S e DR-Z4SM debuttano a EICMA 2024. Due moto totalmente nuove che derivano dai modelli che furono lanciati nel 2000, la DR-Z400S e nel 2005, la DR-Z400SM. Nascono sulla stessa piattaforma, condividono ciclistica e motore, ma si differenziano per la vocazione, una più stradale, l’altra più intraprendente e avventurosa (motard e off-road). La nuova Suzuki DR-Z4SM è una Supermotard con cerchi da 17 pollici, progettata e pensata per dare il meglio su strada e in pista. La DR-Z4S è equipaggiata con cerchio anteriore da 21 pollici e posteriore da 18 pollici, ed è in grado di affrontare anche i sentieri più impegnativi. Cuore della Supermotard e Off-road giapponese è un motore monocilindrico da 398 cc a carter secco con distribuzione 4 valvole per cilindro. È raffreddato a liquido e sprigiona una potenza di 38 cavalli a 8.000 giri al minuto, per una coppia massima di 37 Nm a 6.500 giri al minuto. Il cambio è a cinque rapporti, presente anche il sistema Suzuki Clutch Assist System che assicura cambiate più dolci e funge anche da antisaltellamento in scalata, limitando l’intervento del freno motore. Da riferimento la ciclistica. All’anteriore i due modelli sono dotati di una forcella Kayaba a steli rovesciati con escursione di 280 mm (296 mm l’escursione al posteriore).

La Suzuki DR-Z4S pesa 151 kg, la DR-Z4SM 154 kg.

L'impianto frenante si avvale di un disco anteriore da 270 mm di diametro per la Enduro DR-Z4S e da 310 mm per la DR-Z4SM. Al retro, entrambi i modelli sono dotati di un disco da 240 mm.