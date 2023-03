Eintracht Francoforte: “Tifosi del Napoli hanno attaccato”

(Adnkronos) – Sono stati i tifosi del Napoli ad aggredire quelli dell’Eintracht Francoforte ieri nella giornata campale che ha fatto da cornice al match di Champions League. E’ la posizione del club tedesco in relazione agli scontri e al caos che hanno sconvolto Napoli prima e dopo la partita. “La polizia ci ha confermato che l’attacco di ieri è partito dai tifosi avversari ma anche questo non giustifica la violenza scoppiata in seguito da entrambe le parti. I divieti non portano a nulla, privano i tifosi di una partita del genere e non evitano che certe persone arrivino comunque a incontrarsi. Caos e improvvisazione hanno sostituito l’organizzazione che avevamo preparato”, dice Philipp Reschke, membro del Consiglio d’Amministrazione dell’Eintracht Francoforte, in una dichiarazione. “Siamo profondamente dispiaciuti per gli eventi avvenuti a Napoli, nulla giustifica questa violenza. Danneggia il calcio, l’Eintracht e i nostri sforzi per difendere i diritti di tutti i tifosi”, aggiunge Reschke.