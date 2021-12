Eitan Biran è rientrato in Italia. Il bambino, unico sopravvissuto alla tragedia della funiva del Mottarone, è tornato da Israele dove era stato condotto dal nonno. “Siamo lieti di confermare che il 3 dicembre con un volo in tarda serata da Tel Aviv il piccolo Eitan è rientrato in Italia in sicurezza e stabilmente”, annunciano i legali Grazia Cesaro (Studio Legale Cesaro) e Cristina Pagni (Withers Studio Legale) che assistono Aya, la zia del bambino.