El Camino, ecco il film di Breaking Bad: quando esce, dove, attori, trama, perchè si chiama così

Ci siamo. Finalmente verrebbe da dire a tutti i fan. Arriva il seguito di “Breaking Bad”. Da titolo, eloquente ed enigmatico allo stesso tempo “El Camino”.

Perché si chiama così? E di cosa parla il film? Chi ci sarà, e quale la trama? Cosa occorre aspettarci? Ecco perché il film “El Camino” s’intitola così e come si sviluppa la storia, chi sono gli attori e quando e dove vederlo.

Il vero motivo per cui il film ha questo nome è da ricercare nella nota Chevrolet El Camino che si vede in una scena, appunto, di “El Camino”.

Nel giorno dell’uscita del film che dovrebbe concludere la storia incominciata dalla serie tv, ecco svelata una piccola curiosità sull’opera. Ma l’attenzione più grande è nel complesso: storia, trama, e verità da rivelare.

Oggi, venerdì 11 ottobre, è il giorno di “El Camino”, il film che prosegue, e chiuse, la storia della serie televisiva “Breaking Bad”. Come sanno tutti i fan, è la storia dell’ex mite insegnante Walter White che si trasforma in uno spietato boss del narcotraffico, o per meglio dire in un ‘cuoco’ di metanfetamine dopo che gli viene diagnosticato un cancro incurabile.

Per farsi aiutare nei suoi propositi criminali, White (interpretato dall’attore Bryan Cranston) sceglie un suo ex studente, il giovane Jesse Pinkman (interpretato da Aaron Paul), che è il protagonista di “El Camino”. Ma perché il film s’intitola così?

Alla fine di “Breaking Bad”, e grazie all’aiuto di Walter, Jesse riesce a scappare ai suprematisti bianchi che lo avevano catturato per sfruttare la sua capacità di preparare metanfetamina: per farlo, ruba l’auto di uno di loro. Che è una Chevrolet El Camino del 1978.

È da qui che viene il nome del film, perché è su questa stessa macchina che Jesse si ritrova nelle prime scene, subito dopo la fuga, come si vede all’inizio di uno degli ultimi trailer diffusi da Netflix.

La Chevrolet El Camino è un’auto particolare, una sorta di incrocio fra una coupé e un pick-up. Nel film ha un valore iconico. Ma di cosa parla il film?

Scritto e diretto da Vince Gilligan in gran segreto ad Albuquerque a novembre dell’anno scorso, racconta della fuga di Jesse dalle grinfie dei suoi competitor nel mercato della droga.

Il trailer ufficiale, evidenzia Jesse proprio lì dove l’avevamo lasciato al termine della serie, dopo la sua fuga dalla prigionia, aiutato da Walter White e ora ricercato dalla polizia.

Laa polizia lo sta cercando e lui è in cerca di redenzione. In perfetto stile ‘Breaking Bad’, il film mescola violenza e lunghe scene desertiche, ironia d’alto bordo e personaggi paradossali. Il mistero del futuro di Jesse sarà dunque svelato a breve. Su Netflix, per la gioia di tutti i fan.