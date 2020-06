Elefante femmina ucciso in India: il motivo ancora ignoto

Un’elefantessa è stata uccisa a Kerala, in India, dopo aver ingerito dell’ananas imbottito di petardi. Il pachiderma ha tentato un ultimo disperato tentativo di rimanere in vita immergendosi nelle acque del fiume Vellyar per lenire il dolore. Ma non c’è stato nulla da fare.

L’elefantessa era incinta, avrebbe partorito tra 10/20 mesi, ma è uccisa tra atroci sofferenze. È stata aperta un’indagine sull’episodio dato alla luce dalla guardia forestale Mohan Krishna, che ha trascinato fuori dal fiume il corpo del pachiderma con l’aiuto di altri due elefanti.

Una vicenda assurda e dolorosa che in poche ore ha fatto il giro del mondo. In queste ore le autorità locali stanno lavorando per ricostruire il movente ancora ignoto. Alcuni portali indiani parlando addirittura di un atroce scherzo.