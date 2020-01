Eleonora Daniele incinta, chi è Giulio Tassoni, marito della conduttrice

Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane, è incinta. È stata la stessa donna ad annunciarlo nel corso della sua trasmissione televisiva: “È vero, sono incinta. Aspetto una bambina”. Una conferma arrivata dopo settimane di voci rincorse e mezze verità sul web. Da tempo infatti Eleonora Daniele aveva rivelato la sua voglia di maternità.

Un intento diventato realtà dopo il matrimonio con Giulio Tassoni, nel matrimonio arrivato a settembre 2019. Dopo poco più di un anno ecco la bella notizia: Eleonora Daniele è incinta e aspetta una bambina, come ha affermato la stessa conduttrice di Storie Italiane, programma di successo in onda sulla Rai.

Giulio Tassoni, chi è il marito di Eleonora Daniele

Il matrimonio tra Eleonora Daniele e Giulio Tassoni è arrivato dopo 15 anni di fidanzamento e 4 di convivenza. Una vita insieme culminata con la fede al dito, segno di un amore mai tramontato. Ma chi è il marito di Eleonora Daniele? Di lui in realtà si sa poco per via della sua natura schiva e refrattaria ai riflettori.

Non ha profili social, né Instagram né Facebook, non appare nemmeno nelle foto dei profili della moglie. Di lui si sa però che è un imprenditore di successo che opera nel mondo della cosmesi. La coppia si è conosciuta nel 2000 durante una serata al Piper, per poi rincontrarsi a d una cena di un’amica in comune. Da lì è iniziato tutto, e ora per la coppia è arrivata la notizia più bella: l’arrivo di un altro (piccolo) membro della famiglia.