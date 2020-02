Eleonora Giorgi: chi è, età, carriera, marito e figlio dell’attrice italiana

Notissima, bellissima, intramontabile nonostante l’età. Lei è Eleonora Giorgi attrice popolarissima e capace di cavalcare e dominare gli anni nonostante il passaggio del tempo sulla carriere, con la grazia e l’eleganza delle donne che non hanno bisogno di presentazione.

Noi, però, ci proviamo: anche per aiutare chi, magari, non sa chi sia. Dunque chi è Eleonora Giorgi? Cosa conosciamo della bella, brava e famosa attrice? Quanti ancora non conoscono chi sia il marito, altrettanto famoso?

Eleonora Giorgi: chi è, anni, film, Massimo Ciavarro, figlio e carriera dell’attrice

Chi è Eleonora Giorgi? Basta vedere un pò di tv, e di sicuro, qualche film della bravissima e bella attrice salterà fuori. Eleonora Giorgi nasce il 21 ottobre 1953 a Roma.

Eleonora Giorgi è stata a lungo considerata un vero simbolo erotico, o per meglio dire sex symbol per essere più internazionali, degli anni ’70.

Al di là della bellezza, indubbia, altrettanto si è fatta notare per la bravura: è da sempre considerata un’attrice in grado di spaziare da un ruolo all’altro.

Si ricorda, ad esempio che ha anche vinto un David di Donatello nel 1982 per il film Borotalco di Carlo Verdone. Eleonora Giorgi ha da qualche tempo raccontato anche di avere avuto dei problemi nel passato, per la sua dipendenza dall’eroina: questo proprio negli anni in cui diventava famosa. Questa dipendenza dalla droga ha anche rischiato di ucciderla molto giovane.

Eleonora Giorgi è figlia di padre italiano e madre ungherese e ha esordito presto nel cinema con una apparizione nel film Roma di Federico Fellini. Il debutto come protagonista capita invece nel 1973 in Storia di una monaca di clausura.

Famosa per aver posato integralmente nuda per l’edizione italiana della rivista Playboy nel 1974 è proprio in quegli anni che prende parte a diversi film erotici divenendo ben presto sogno segreto del cassetto di milioni di italiani.

Protagonista di diverse commedie sexy la Giorgi ricopre anche diversi ruoli drammatici nei film L’Agnese va a morire (1976) di Giuliano Montaldo e Cuore di cane (1976) di Alberto Lattuada e Una spirale di nebbia (1977).

Dal 1979 è sposata con Angelo Rizzoli e la loro storia dura fino al 1984 quando lui viene arrestato per lo scandalo P2. Successivamente dichiarò che è stato proprio Rizzoli a salvarla dalla dipendenza da eroina che la stava uccidendo.

In seguito, ha sposato Massimo Ciavarro. I due hanno divorziato dopo 12 anni di matrimonio da cui è nato anche un figlio, Paolo, nel 1991. Dopo la fine della sua più grande storia d’amore, Massimo Ciavarro nel 2016 ha detto di aver finalmente ritrovato l’amore. La sua compagna è Francesca.

Di recente la coppia si è ‘riunita’ nella casa del Grande Fratello Vip nella partecipazione della puntata del 17 Febbraio per parlare con il figlio Paolo, concorrente.