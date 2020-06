Elettra Lamborghini è l’artista italiana più ascoltata su Spotify: 70 mln di streaming, Il VIDEO

Elettra colpisce ancora. Chissà forse quel cognome così nobile, che allude al successo solo a pronunciarlo, a monte di una ‘griffe’ automobilistica di cui andare fieri nel mondo.

Fatto è che la simpaticissima e schietta cantante (l’autoironia è senz’altro la sua arma vincente), le cui ‘appetibili’ fattezze mandano in visibilio milioni di adolescenti ‘dal brufoletto facile’, non si è fermata al solo – vendutissimo – successo sanremese ‘Musica ( e il resto scompare)’ ma, come evidenzia Spotify, che l’ha incoronata come ‘l’artista italiana più ascoltata’, la sua recente ‘Pem Pem’ ha superato la cifra astronomica di ben 70 milioni (70.000.000) di ascolti!

Elettra a settembre poserà l’amato Afrojack

Questo poi è un anno speciale per la Lamborghini la quale, finalmente a settembre sposerà l’amatissimo Afrojack. Sembra che l’artista abbia voluto al suo fianco il notissimo ‘wedding planner’ Enzo Miccio, per assicurarsi una festa indimenticabile.

Ma non temete: nessun classicismo anzi, Elettra non smentirà affatto la sua vocazione ‘anticonformista’ e, eccezion fatta per la scelta della pregiata location sul Lago di Garda, l’artista ha promesso ai suoi innumerevoli fans che l’abito scelto sarà quanto di meno pensabile per una sposa!

