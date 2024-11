Elezione Trump, le opinioni dei leader europei

La presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola si “congratula” con Donald Trump, rieletto presidente degli Usa. “Congratulazioni a Donald Trump per la sua vittoria elettorale negli Stati Uniti – afferma via social – l’Europa è pronta. Per collaborare nell’affrontare sfide geopolitiche senza precedenti. Per mantenere forte il legame transatlantico, radicato nei nostri valori condivisi di libertà, diritti umani, democrazia e mercati aperti”.

“Mi congratulo vivamente con Donald J. Trump. L’Ue e gli Stati Uniti sono più che semplici alleati”, dice via social la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. “Siamo legati da una vera partnership tra i nostri popoli, che unisce 800 milioni di cittadini. Lavoriamo quindi insieme su un’agenda transatlantica forte che continui a dare risultati a loro favore”.

aggiornamento ore 00.45

“Congratulazioni al presidente eletto Donald Trump. L’Ue e gli Usa hanno un’alleanza duratura e un legame storico. Come alleati e amici, l’Ue non vede l’ora di continuare la nostra cooperazione costruttiva. L’Ue proseguirà il suo percorso in linea con l’agenda strategica, in qualità di partner forte, unito, competitivo e sovrano, difendendo nel contempo il sistema multilaterale basato sulle regole”, commenta il presidente del Consiglio Europeo uscente, Charles Michel.

aggiornamento ore 8.10

E’ stata una “lunga notte. L’America ha scelto Donald Trump. Ora molto dipenderà dall’Europa: deve essere più unita e più forte”, dice il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni, via social, commentando i risultati delle elezioni presidenziali negli Usa.

aggiornamento ore 12.49