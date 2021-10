Elezioni 2021, Bassetti: “Hanno vinto vaccinati contro partiti antiscienza”

I risultati delle elezioni 2021 “evidenziano che hanno vinto i vaccinati contro i partiti dell’antiscienza. Gli italiani hanno dimostrato di saper scegliere e hanno bocciato chi per mesi ha attaccato i vaccini, chi nei partiti diceva che le varianti sono create dai vaccini che uccidono la gente e che si deve essere liberi di non immunizzarsi, chi parlava di cure domiciliari alla mago Merlino. Gli italiani hanno dimostrato di esseri furbi, si sono vaccini e hanno punito chi ha lisciato il peso all’antiscienza”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.

Sul piccolo caso elettorale di Trieste, dove in consiglio comunale dovrebbe entrare una rappresentate della lista no-vax ‘3V’ che ha preso il 4%, Bassetti sottolinea che “parliamo di una cosa molto locale in un Regione molto problematica da questo punto di vita, ho lavorato in Friuli e già in passato ricevevo molti attacchi da quel mondo”.