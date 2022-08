Elezioni 2022, Berlusconi: “Meloni premier? Con mia biografia nessuna gelosia”

(Adnkronos) – E’ pronto a fare largo a Meloni se vincete o prova un pizzico di gelosia politica? ”Lei crede davvero che una persona con la mia biografia professionale e politica potrebbe provare gelosia verso qualcuno?”, taglia corto Silvio Berlusconi intervistato dal Corsera. ”Il centrodestra vincerà – assicura il Cav – perché Forza Italia ne fa parte. Senza di noi non vi sarebbe centrodestra, vi sarebbe una destra democratica, come c’è in altri Paesi, che raccoglierebbe un numero importante di voti, ma insufficiente a governare Noi siamo i garanti del profilo liberale, cristiano, garantista, europeista, atlantico del futuro governo. Siamo il centro, quello vero, quello del Ppe che orgogliosamente rappresentiamo in Italia”.