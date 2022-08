Elezioni 2022, Berlusconi: “Se passa presidenzialismo Mattarella dovrebbe dimettersi”

(Adnkronos) – “Il presidenzialismo esalta la democrazia, in Francia e Stati Uniti non è possibile quello che è successo in Italia, che dopo il mio governo non c’è stato alcun governo eletto dal popolo”. Lo dice Silvio Berlusconi, ospite di Radio Capital. “Se entrasse in vigore il presidenzialismo – spiega il leader azzurro – Mattarella dovrebbe dimettersi, poi magari potrebbe essere eletto di nuovo”. “Una mia candidatura? Mah, restiamo alle cose attuali…”, conclude.