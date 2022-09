(Adnkronos) – “Matteo Salvini, scusa non richiesta è ammissione manifesta. Per esempio io sono convinto che tu sia stato un pupazzo di Putin. Uno che si metteva magliette con la sua faccia e insulta il PdR come lo vuoi chiamare? Magari non hai preso i soldi, sarai un pupazzo povero”. Lo scrive il leader di Azione Carlo Calenda, commentando le parole del segretario della Lega Matteo Salvini che si è detto preoccupato per le parole di Mario Draghi sui “pupazzi prezzolati”.