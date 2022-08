Elezioni 2022, Calenda contro ‘il sondaggista del Pd’ – Video

(Adnkronos) – “Noi al 2%? Il dato è di Youtrend, che è il sondaggista di +Europa e del Pd. Sono gli unici sondaggisti che fanno rilevazioni mentre nessuno rileva perché la gente è sulla spiaggia”. Lo dice il segretario di Azione Carlo Calenda, a Filo rosso su Rai3, in vista delle elezioni politiche 2022 del 25 settembre.

“Sono gli stessi che ci davano allo 0,45%, quando poi abbiamo preso alle amministrative una media dell’8. Ieri qualcuno – aggiunge il leader di Azione – diceva che questo polo potrebbe arrivare al 15%, domani un’altro dirà un’altra cosa. Non me ne importa niente, manca un mese alle elezioni, facciamola più semplice, aspettiamo le elezioni”.

A stretto giro su Twitter arriva la replica di Lorenzo Pregliasco, founding partner di YouTrend. “La foga della campagna elettorale può rendere poco lucidi. Lavoriamo con quasi tutti i principali partiti, oltre che con istituzioni e aziende, come tutti i nostri colleghi. Ieri sera è uscito un sondaggio di SWG per La7 (in spiaggia?). Il dato delle amministrative è inventato”, scrive rispondendo alle affermazioni di Calenda. “Faccio a Carlo Calenda molti auguri per la campagna elettorale, spero possa viverla con serenità occupandosi di cose più importanti di YouTrend. Noi continueremo a fare il nostro lavoro, che come sa cerchiamo di fare al meglio, anche quando i risultati non gli piacciono”, aggiunge. (immagini raiplay.it)