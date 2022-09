Elezioni 2022, Calenda: “Governo con Pd e M5S? Manco morto”

(Adnkronos) – “Manco morto”. Carlo Calenda risponde così, a Tagadà su La7, a chi gli chiede se sarebbe disposto a un governo con Pd e M5S. “Larghe intese, come quelle attuali che sostengono il governo Draghi senza i Cinque Stelle, molto volentieri”.

“Salvini esclude alleanze fuori dal centrodestra? Lo diceva anche l’altra volta e poi ha fatto il governo con i Cinque Stelle. Sono tutte balle. Quello che dicono adesso vale zero”.

Calenda risponde un secco “no” a chi gli chiede se accetterebbe un ministero offerto da Giorgia Meloni. No anche al presidenzialismo, aggiunge. “Ieri Meloni detto cosa gravissima. E’ finita la pacchia per l’Ue. Dire una cosa del genere fa ridere. Io ritengo che rischiamo di mettere al governo persone inesperte. Se ci metti qualcuno che non sa gestire, rischi di andarti a sfracellare”.

“Secondo me tantissimi non andranno a votare. Un po’ perché sono delusi, prima dei Cinque Stelle, poi da Salvini ma è molto pericoloso non votare, sono elezioni molti importanti. Si decide su l’Italia sta in Europa e se è un Paese in cui si fanno le cose o solo rumore”.