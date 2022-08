Elezioni 2022, Calenda: “Niente più alleanza con il Pd” – Video

(Adnkronos) – “Ho comunicato ai vertici del Pd che non intendo andare avanti con quest’alleanza. Ci ho creduto, forse sono stato ingenuo”. Così Carlo Calenda, leader di Azione a Mezz’ora in più, su Rai Tre. “Non mi sento a mio agio, non c’è dentro coraggio, bellezza, serietà e amore a fare politica così, ho quindi comunicato ai vertici del Pd che non intendo andare avanti con questa alleanza”. “L’ho detto poco fa a Franceschini – rivela – . E’ una delle decisioni più sofferte che ho preso da quando sono in politica”, aveva spiegato poco prima.