Elezioni 2022, Celentano: “Voto Draghi anche se non vuole tornare al governo”

(Adnkronos) – Adriano Celentano in campo per Mario Draghi. Il Molleggiato, in vista delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, spinge il presidente del Consiglio, ora in carica per il disbrigo degli affari correnti, verso il ritorno a Palazzo Chigi. “Mi sembra d’aver capito – scrive infatti sulle pagine Instagram e Facebook de ‘L’inesistente’ – che Draghi, nonostante gli appelli giunti da ogni parte del mondo per un suo ritorno al governo, proprio non ne voglia sapere… Ma io lo voto lo stesso”.