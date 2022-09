Elezioni 2022, Conte: “Io fedele a Trump? Querelerò Repubblica”

(Adnkronos) – “Querelerò la Repubblica perché un giornalista in un articolo ha scritto che Giuseppe Conte ha giurato fedeltà a Trump e l’ha dimostrato con il caso Barr, un caso che ho chiarito davanti alle Commissioni parlamentari per la sicurezza, il Copasir, in tutte le sedi ed è stata certificata la mia massima correttezza: io questo non lo consento. Chi mette in dubbio la mia assoluta ed esclusiva fedeltà agli interessi e ai bisogni dei cittadini italiani dovrà fare i conti con me in giudizio”. Lo ha ribadito il leader del M5S, Giuseppe Conte a Rainews 24.