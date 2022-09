Elezioni 2022, Crisanti: “Bassetti ministro Salute? Farebbe bene”

(Adnkronos) – “Bassetti ministro della Salute? Ha le competenze per farlo, sarebbe un buon ministro”. Così il virologo Andrea Crisanti, candidato dal Pd come capolista al Senato nella circoscrizione Europa, ha risposto a ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1 a una domanda sulla possibilità che l’infettivologo del Policlinico San Martino di Genova possa essere chiamato alla guida del dicastero. “A Roberto Speranza do un 8 come voto” da ministro.

Il presidente americano Joe Biden ha detto che Covid è finito? “Se resta così la situazione ha ragione, è finito” conclude.