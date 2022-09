Elezioni 2022, Di Battista: “Di Maio si prenda una laurea”

(Adnkronos) – Per l’esclusione di Luigi Di Maio, rimasto fuori dal Parlamento, “non provo nessuna gioia, ma chi è causa del suo mal pianga se stesso”. Così Alessandro Di Battista in un video postato su Facebook. “Gli consiglio di stare alla larga dal mondo della politica. Di studiare, di prendersi una laurea e di vivere la vita reale che, forse, negli ultimi anni non ha vissuto”, perché “c’è vita al di fuori dei palazzi. Non mi va di infierire, non deve essere facile”.

MELONI – “La Meloni ha vinto senza fare nulla, non ha neanche azzeccato particolarmente la campagna elettorale, le hanno consegnato il Paese. Ed è ridicolo Letta quando dice che se ha vinto la Meloni è colpa di Conte che ha fatto cadere il governo”. “Io l’ho sempre detto – afferma – che l’ammucchiata indecorosa che ha visto il governo Draghi avrebbe favorito la Meloni, non ha fatto nulla per vincere, anche la campagna contro il rdc francamente l’ho trovata ridicola”.

LETTA – Enrico Letta, attacca Di Battista, “immagino stia cercando un volo in business class per Parigi visto come ha ridotto il Pd”.

SALVINI – “Salvini è stato punito per la sua pavidità, si è discostato solo su Fb dalla linea del governo. La Lega ha conseguito un risultato penoso”.